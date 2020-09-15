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Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 15.09.2020 12:10 | Son Güncelleme

Anadolu Vakfı, Korona virüs pandemisi sebebiyle online platforma taşıdığı ’Değerli Öğretmenim’ projesi kapsamında Afyonkarahisarlı öğretmen ve idarecilerle buluşuyor.

Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı

Anadolu Vakfı, Korona virüs pandemisi sebebiyle online platforma taşıdığı ’Değerli Öğretmenim’ projesi kapsamında Afyonkarahisarlı öğretmen ve idarecilerle buluşuyor. Kentte 15, 17 ve 21 Eylül’de üç oturumda “Erasmus+ Ka1-Ka2 Proje Yazma” eğitimleri verilirken, 30 Eylül’de “Peer To Peer (P2P) Bire Bir” dersleri ile bir kez daha öğretmen ve idarecilerle buluşacak.
Korona virüs (Covit-19) pandemisi nedeniyle online platformlarda sürdürülen projede 15, 17, 21 ve 30 Eylül de kentteki öğretmen ve idarecilerle buluşacak.
Değerli Öğretmenim projesi kapsamında verilen eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile uzaktan erişim programları ile İçeriğine ‘Erasmus+ Ka1-Ka2 Proje Yazma, Peer To Peer (P2p) Bire Bir, Eğitimde Mandela Etkisi, NLP (Neuro-Linguistic Programming) Teknikleri, Zihin Haritalama (Mind Mapping), Sosyal Ben - Sosyal Biz, Resilience Esneklik Ve Direnç’ isimli yeni eğitimler eklendi.
Projede eğitim sistemine araştıran, sorgulayan, toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı özgüven sahibi, mesleki yeterliliğe sahip, kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen, evrensel değerleri dikkate alan bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.
Projeyle 6 yılı aşkın sürede 51 ilde 98 binin üzerinde öğretmene ulaşıldığı ve proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında öğretmenlerin yanı sıra eğitim alanında görev yapan yöneticilere, okul idare ekiplerine ve lise öğrencilerine yönelik eğitim programlarının düzenlendiği kaydedildi.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

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05:09
Sabah
06:32
Öğle
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İkindi
16:29
Akşam
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Yatsı
20:32

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Aydenız Eczanesi
Merkez
Demırbas Eczanesi
Merkez
Yeni Nisa Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Bızım Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
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