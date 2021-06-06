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Değişen elle oynama kuralı ilk kez EURO 2020'de uygulanacak!

06.06.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından elle oynama kuralıyla ilgili yapılan değişikliğin, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2020) uygulanacağını duyurdu.

Değişen elle oynama kuralı ilk kez EURO 2020'de uygulanacak!

UEFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek değişikliklerin, 11 Haziran’da başlayacak EURO 2020’de uygulanacağı belirtildi. Futbol Oyun Kuralları’nın fauller ve suistimallerle ilgili 12. maddesinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, oyuncunun elinin/kolunun topa her dokunuşu ihlal olmayacak.

Bir oyuncunun kazara elle oynaması sonucu takım arkadaşının gol atması ya da gol pozisyonuna girmesi artık kural ihlali olarak sayılmayacak.

Yapılan değişikliğe göre elle oynama kuralının ihlal edildiği durumlar ise şöyle:

"Bir oyuncu, elini/kolunu topa doğru hareket ettirerek topa elleri/kollarıyla kasıtlı olarak dokunursa, eli/koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin/kolunun topa temas etme riskini arttırırsa, kazara bile olsa eliyle/koluyla gol atar ya da eliyle/koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, kuralı ihlal eder."

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
el se eldir kardeşim bırakmayın şunu inisiyatife sonra hakemler istediği gibi kullanıyor
tamamen yanlış ve takıma göre değişik şekilde uygulanacak bir karar. basketboldaki gibi nerden gelirse gelsin kimden gelirse gelsin ele kola değdiği an elle oynama olmalı. başka türlü spekülasyonların önüne geçilmiyor
Tam bizim türk hakemlerine göre

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