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Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli ve Eylül Ersöz aşk mı yaşıyor? Yaş farkı gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.10.2024 08:09
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Deha’yla dizi setlerine dönen Aras Bulut İynemli’nin yeni aşka yelken açtığı iddia edildi. Deha'nın yıldızının dizide kardeşi rolündeki Eylül Ersöz ile aşk yaşamaya başladığı iddiaları gündemde.

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli ve Eylül Ersöz aşk mı yaşıyor? Yaş farkı gündem oldu

Deha’da ailesinin gurur kaynağı olan matematik dehasına hayat veren Aras Bulut İynemli özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre, Deha dizinin 34 yaşındaki ünlü oyuncusu Aras Bulut İynemli yeni aşka yelken açtı.

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli'nin Deha dizisinde kız kardeşi rolünde yer alan 23 yaşındaki Eylül Ersöz ile aşk yaşadığı iddia edildi. İklinin aralarında 11 yaş farkının bulunması da dikkat çekti.

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Aras Bulut 34 yaşında iken Eylül Ersöz ise 23 yaşında...

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BİGE ÖNAL'DAN SONRA...

Kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile yıllar süren ilişkisini bir süre önce noktalayan Aras Bulut İynemli'nin, Gaddar'ın yıldızı Buse Meral ile aşk yaşadığı da gündeme gelmişti.

Bige Önal ise ayrılık hakkında "Hayatımda biri olunca söylerim size. Biz Aras'la da görüşüyoruz, sonuçta küs değiliz ki. Yani arkadaşız da aynı zamanda. Çok vakit geçti, ayrılık sebebini sormayın. Hepimizin yolu açık olsun. Kriter de koymam kendime. Eğer bundan sonra birisi olursa insan olsun, en önemlisi o" demişti.

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Aras Bulut İynemli
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