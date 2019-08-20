Üvey torun dehşet saçtı!

Edinilen bilgiye göre, Gönen Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi 50 numaralı eve gelen F.S. (32) isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple üvey dedesi Fidan Kangal’ı (81) sırtından bıçaklayıp ninesi Bedriye Kangal’ın(80) ise bıçakla boğazını kesti.
TAHKİKAT SÜRÜYOR
Bedriye Kangal olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı Fidan Kangal ise Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat emniyet birimlerince sürdürülüyor. (İHA)
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