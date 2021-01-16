Dekan annesini toprağa verdi

Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas’ın hayatını kaybeden annesi Hacı Meşiha Elmas kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fethi Elmas’ın annesi Hacı Meşiha Elmas (80) hayatını kaybetti. Bir süredir evde rahatsızlıklarıyla mücadelesini kaybederek hayata gözlerini kapatan Meşiha için Hacımiktad Caminde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral’ın kıldırdığı cenaze namazına Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk’ün yanı sıra siyaset, iş ve eğitim camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Hacı Meşiha Elmas cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yaykınlık Köyü’nde toprağa verildi.



