Dekan Dikmen: “Hemşireler enfeksiyon kontrolünde önemli role sahip”

SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen 12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, “Özellikle hemşireler, enfekte hastalarla yakın temasta oldukları için enfeksiyon kontrolünde ve halk sağlığının devamlılığında önemli bir role sahipler” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen 12-18 Mayıs Dünya Hemşirelik Haftası’nı tebrik etti. 2020 yılının daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya Hemşirelik Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Dekan Dikmen, Kovid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan sıkıntılı günlerde en ön saflarda savaş veren hemşirelere minnettar olduklarını belirtti. Dikmen, 2020-2021 Akademik Yılı’ndan itibaren öğrenci almayı planladıkları Hemşirelik Bölümü’nde ise en iyi şekilde eğitim vermek için yapılanma çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını söyledi.

Sağlık sisteminin bel kemiği

Hemşirelerin dünya sağlığı için öncü bir ses olduğunu, toplum için var olduklarını ve vazgeçilmez bir yerleri bulunduğunu vurgulayan SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, “Özellikle hemşireler, enfekte hastalarla yakın temasta oldukları için enfeksiyon kontrolünde ve halk sağlığının devamlılığında önemli bir role sahipler. Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirler ile ilgili görevlerin çoğunu üstleniyorlar. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde yaptığı konuşmada, ‘Hemşireler sağlık sisteminin belkemiğidir. Bugün birçok hemşire salgına karşı verilen savaşta ön saflarda yer alıyor” sözleriyle hemşirelerin bu süreçte oynadığı rolün önemi vurgulamıştır” dedi.