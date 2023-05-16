Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Deli Deli Küpeli nerede ve kaç yılında çekildi?

Deli Deli Küpeli filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Deli Deli Küpeli, Cevat Fehmi Başkut'un "Buzlar Çözülmeden" isimli tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanmıştır. Kemal Sunal'ın başrolde olduğu film vizyona girdiği dönemde adından söz ettirmiştir. Film, bu akşam FOX TV ekranlarında yayımlanacak. Peki, Deli Deli Küpeli filmi ne zaman çekildi? İşte film hakkındaki detaylar...

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİNİN KONUSU

Deli Deli filminin konusu:

"Karla kapanan yolları fırsat bilen kişiler, karaborsacılık ve tefecilik yaparak halkı sömürmeye başlar. Karaborsacılık ve tefecilik, kasaba halkını perişan eder. Buna itiraz edenleri ise eşkıya şiddetle bastırır. Bu sırada hastaneden kaçan iki delinin yolu kasabaya çıkar. Halkın kendilerini kaymakam ve hakim sanması üzerine onlar da bu rolleri benimser. Kısa süre sonra tefeci ve karaborsacılar ile deli kaymakam arasında amansız bir mücadele başlayacaktır."

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİNİN OYUNCULARI

Kemal Sunal- Deli kaymakam

Melike Zobu- Casus Hatice

Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu

Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır

Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim

İhsan Yüce- Deli çavuş

Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa

Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü

Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu

Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet

Erol Özkök- Fırıncı

Hakkı Kıvanç- Komutan

Hakkı Üstün- Başhekim Süleyman

DELİ DELİ KÜPELİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Deli Deli Küpeli Bolu'nun Elmalık köyünde çekilmiştir. Deli Deli Küpeli filmi 1986'da vizyona girmiştir.

