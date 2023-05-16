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Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Deli Deli Küpeli nerede ve kaç yılında çekildi?

16.05.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deli Deli Küpeli filmi bu akşam seyircilere sinema keyfi yaşatacak. Filmin başrolünü usta oyuncu Kemal Sunal üstlenmekte. Osman Fahir Seden'in senaristliğini üstlendiği filmin yönetmenliğini Kartal Tibet yaptı. Peki, Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Deli Deli Küpeli nerede ve kaç yılında çekildi?

Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Deli Deli Küpeli nerede ve kaç yılında çekildi?

Deli Deli Küpeli filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Deli Deli Küpeli, Cevat Fehmi Başkut'un "Buzlar Çözülmeden" isimli tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanmıştır. Kemal Sunal'ın başrolde olduğu film vizyona girdiği dönemde adından söz ettirmiştir. Film, bu akşam FOX TV ekranlarında yayımlanacak. Peki, Deli Deli Küpeli filmi ne zaman çekildi? İşte film hakkındaki detaylar...

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİNİN KONUSU

Deli Deli filminin konusu:

"Karla kapanan yolları fırsat bilen kişiler, karaborsacılık ve tefecilik yaparak halkı sömürmeye başlar. Karaborsacılık ve tefecilik, kasaba halkını perişan eder. Buna itiraz edenleri ise eşkıya şiddetle bastırır. Bu sırada hastaneden kaçan iki delinin yolu kasabaya çıkar. Halkın kendilerini kaymakam ve hakim sanması üzerine onlar da bu rolleri benimser. Kısa süre sonra tefeci ve karaborsacılar ile deli kaymakam arasında amansız bir mücadele başlayacaktır."

deli deli küpeli filmi

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİNİN OYUNCULARI

Kemal Sunal- Deli kaymakam
Melike Zobu- Casus Hatice
Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu
Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır
Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim
İhsan Yüce- Deli çavuş
Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa
Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü
Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu
Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet
Erol Özkök- Fırıncı
Hakkı Kıvanç- Komutan
Hakkı Üstün- Başhekim Süleyman

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DELİ DELİ KÜPELİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Deli Deli Küpeli Bolu'nun Elmalık köyünde çekilmiştir. Deli Deli Küpeli filmi 1986'da vizyona girmiştir.

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