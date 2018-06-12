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Demba Ba, Shanghai Shenhua kulübüne transfer oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Senegalli golcü Demba Ba Shanghai Shenhua kulübüne resmen transfer oldu.

Demba Ba, Shanghai Shenhua kulübüne transfer oldu

Geçtiğimizi sezonu Göztepe'de kiralık oynayarak tamamlayan, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Demba Ba'nın yeni takımı belli oldu.

Göztepe'de gösterdiği performansla Beşiktaş'ın transfer hedefine yeniden giren Demba Ba, Çin'e geri döndü.

Negredo ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan Kara Kartal, Eski golcüsü Demba Ba'yı transfer etmek istiyordu. Ancak Senegalli golcü tercihini eski kulübü Shanghai Shenhua'dan yana kullandı. Çin'e giderken uçakta yeni takımının formasıyla poz veren Demba Ba'nın, Shanghai Shenhua'dan yıllık 8 milyon Euro kazanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş demba ba Shanghai Shenhua

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sen baba Ben baba ,inekleri kim sağaaa :)
güle güle... !
Demek ki herşey paraymiş
lutfen gelme bidaha turkiyeye
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