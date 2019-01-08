Demet Akalın Alişan'dan kaçarken düşüyordu

Şarkıcı Demet Akalın, dün akşam meslektaşı Lerzan Mutlu'nun yeni albümü için düzenlediği davete gitti. Yıllardır küs olduğu eski dostu Alişan'ın davete geldiğini gören Akalın, mekandan hızlıca çıkayım derken düşme tehlikesi atlattı.

ALİŞAN VE DEMET AKALIN PİŞTİ OLDU

Şarkıcı Lerzan Mutlu yeni albümü için dün akşam bir davet düzenledi. Sanatçıların akın ettiği davette yıllardır küs olan Demet Akalın ve Alişan pişti oldu. Mekana girmeden önce muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alişan, Muhabirlerin 'Demet Hanım içeride bir selamlaşmanız olur mu?' sorusunu "Ben Lerzan'ın gecesine geldim." diyerek geçiştirdi.

Alişan'ın mekana geldiğini öğrenen Demet Akalın ise mekandan çıkarken düşme tehlikesi atlattı. Muhabirlerin 'Erken çıkmanızla Alişan Bey'in bir alakası var mı?' sorusuna "Herhalde" diyen Akalın, hızla arabasına binerek uzaklaştı.

