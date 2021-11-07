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Demet Akalın'dan Hadise paylaşımı! Ebru Gündeş görmesin

07.11.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın'dan şaşırtan bir paylaşım geldi. Akalın Ebru Gündeş'i unuttu ve Hadise paylaşımı yaparak herkesi şaşırttı.

Demet Akalın'dan Hadise paylaşımı! Ebru Gündeş görmesin

O Ses Türkiye jürisi olarak ekrana dönen Ebru Gündeş ve Hadise arasında yaşananlar uzun zamandır gündemde.

Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelen Hadise Gündeş'in yakın çevresinden tepki görmüştü. Hadise-Ebru Gündeş olayında Demet Akalın “En özlenen ses” diyerek kalplerle Ebru Gündeş şarkıları paylaşarak tarafını seçmişti.

Aylar sonra Demet Akalın bu kez de Hadise’nin şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak, zeytin dalı uzattı.

Ekran Alıntısı

Demet Akalın, geçmişte “Onun kocası yok, yazık” diyerek laf attığı Hadise ile ilgili sorulara da yanıt vermesiyle gündem oldu. Hadise’nin Mehmet Dinçerler ile mutlu bir ilişkiye yelken açtığını hatırlatan şarkıcı, “Hadise’ye dokunmayın, günah! Kız şimdi mutlu” diyerek olay oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Hadise
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