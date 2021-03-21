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Demet Akalın'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu!

21.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sözleşmesi kararının ardından Demet Akalın fikirlerini sosyal medyadan paylaştı. Akalın paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Beştepe'yi de etiketledi.

Demet Akalın'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu!

Türkiye’nin, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasından sonra ünlü isimler de konuya dair paylaşımlar yapıyor. Sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kadına şiddet konusunda yardım isteyen Akalın bu konuda fikrini açıkladı.

Demet Akalın besteci Cansu Kurtçu’nun paylaştığı hikayeyi alıntı yaparak paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Paylaşımına Beştepe'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyen Akalın Kurtçu'nun yazdığı sözlere "İnancım tam anlamıyla bu yönde" dedi. İşte Kurtçu'nun notu:

"Ama ben sunu bekliyorum; diyecekler ki İstanbul sözleşmesini feshettik çünkü daha ağır cezalarla daha caydırıcı yeni bir yasayla, kadınların nefes alacağı, saçının teline zarar gelmeyecek daha büyük gelişmelerle yepyeni bir yasa çıkarıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın İstanbul Sözleşmesi
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