Demet Akalın'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu!

Türkiye’nin, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasından sonra ünlü isimler de konuya dair paylaşımlar yapıyor. Sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kadına şiddet konusunda yardım isteyen Akalın bu konuda fikrini açıkladı.

Demet Akalın besteci Cansu Kurtçu’nun paylaştığı hikayeyi alıntı yaparak paylaşım yaptı.

Paylaşımına Beştepe'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyen Akalın Kurtçu'nun yazdığı sözlere "İnancım tam anlamıyla bu yönde" dedi. İşte Kurtçu'nun notu:

"Ama ben sunu bekliyorum; diyecekler ki İstanbul sözleşmesini feshettik çünkü daha ağır cezalarla daha caydırıcı yeni bir yasayla, kadınların nefes alacağı, saçının teline zarar gelmeyecek daha büyük gelişmelerle yepyeni bir yasa çıkarıyoruz."

