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Demet Akalın'dan Maske Kimsin Sen isyanı! "Ne geçti elinize?"

13.02.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı günden beri gündemde olan Maske Kimsin Sen final yaptı. RTÜK tarafından inceleme başlatılan Maske Kimsin Sen'ın reytinglerde istenilen başarıyı alamadığı iddia ediliyordu. Programın final yapmasına Demet Akalın da bir paylaşım yaparak isyan etti.

Demet Akalın'dan Maske Kimsin Sen isyanı! "Ne geçti elinize?"

The Masked Singer uyarlaması Maske Kimsin Sen 10. bölümü ile final yaptı. 1 Ocak'ta başlayan programın düşük reyting nedeniyle erken final kararı aldığı iddia ediliyordu. Yarışmanın ilk günlerinde RTÜK program hakkında inceleme başlatacağını duyurmuştu, bu sebeple herkes final kararını RTÜK'e bağladı.

Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un jüri koltuğunda oturduğu, Tansel Öngel'in sunuculuğunu yaptığı programda tüm maskeler açıldı. Demet Akalın ise programın final yapmasına isyan etti.

Ekran Alıntısı

Akalın Eda Ece'nin yer aldığı bir kareyi paylaşarak "Her hafta Ece'nin güzelliğini, ne giydiğini görmeden sahneye çıkmıyordum… Azıcık dertlerden uzaklaştırdığı bir müzik programıydı… Şimdi şikayet edenlere sormak lazım? Ne geçti elinize diye! Elinde kumanda var bu da en büyük özgürlük!" dedi.


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Demet Akalın
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