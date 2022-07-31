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  4. Demet Akalın'dan oyuncu Tuba Büyüküstün'e ağır taş! "Tuba bile iyi oynuyor"

Demet Akalın'dan oyuncu Tuba Büyüküstün'e ağır taş! "Tuba bile iyi oynuyor"

31.07.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dijital platformda yayınlanan ve başrolünde Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı Zeytin Ağacı dizisi hakkında paylaşım yaptı. Akalın, o paylaşımıyla olay oldu.

Demet Akalın'dan oyuncu Tuba Büyüküstün'e ağır taş! "Tuba bile iyi oynuyor"

Demet Akalın sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdi de, başrollerini Boncuk Yılmaz, Seda Bakan, Tuba Büyüküstün gibi oyuncuların paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi hakkında bomba paylaşım yaptı.

"TUBA BİLE İYİ OYNUYOR"

Zeytin Ağacı dizisi hakkında Twitter'dan paylaşım yapan Demet Akalın, "Uykusuz bayağı sardı Zeytin Ağacı. Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün dur bakalım..." diye yazdı.

Demet Akalın'dan oyuncu Tuba Büyüküstün'e ağır taş!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN HAKKINDA

40 yaşındaki Tuba Büyüküstün oyuncu kimliğiyle tanınıyor. Yaklaşık 22 yıldır dönem dönem farklı projelerle ekranlara gelen Büyüküstün'ün oyunculuk alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.

2011-2017 yılları arasında Onur Saylak ile evli kalan ünlü oyuncunun Maya Saylak, Toprak Saylak adında iki çocuğu bulunuyor.

ZEYTİN AĞACI DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Ada, Sevgi ve Leyla'nın arkadaşlığı üniversite yıllarından beri devam eder. Ada başarılı bir cerrah, Leyla ise idealist bir avukattır. Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştırırken kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarını sağlar.

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Demet Akalın Tuba Büyüküstün
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