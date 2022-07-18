Demet Akalın'dan Survivor Nisa fanına ilginç yanıt: Sevgili koynundan kalkanı...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve Survivor yorumlarıyla son dönemde dikkat çeken Demet Akalın son olarak Nagihan Karadere'yi yazlığında ağırlamıştı. Survivor Nagihan için "gönüllerin şampiyonu" diyen Akalın yarışmacıya altınlar almıştı. Demet Akalın her fırsatta da Nisa Bölükbaşı'nı eleştiriyor.

Son olarak bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çeken Akalın'ın bu sözlerinin Survivor Nisa'ya olduğu düşünüldü.

Nisa fanı olan bir takipçi Akalın'a "Senin konserine kim gelsin ki? Siz anca genç bir kızı çekememezlik yapın" yazdı.

Demet Akalın ise bu yorumun altında kalmadı ve "Yok ben çalışkan insanı bile kıskanmam sevgili koynundan kalkanı hiç..." yanıtını verdi.

