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Demet Akalın'dan Survivor Nisa fanına ilginç yanıt: Sevgili koynundan kalkanı...

18.07.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasını her fırsatta eleştiren ve Nagihan'ı evinde ağırlayarak "gönüllerin şampiyonu" diyen Demet Akalın bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. Survivor Nisa fanı olan bir takipçi Akalın'a "Siz anca genç bir kızı çekememezlik yapın" yazınca ünlü şarkıcı bakın ne dedi...

Demet Akalın'dan Survivor Nisa fanına ilginç yanıt: Sevgili koynundan kalkanı...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve Survivor yorumlarıyla son dönemde dikkat çeken Demet Akalın son olarak Nagihan Karadere'yi yazlığında ağırlamıştı. Survivor Nagihan için "gönüllerin şampiyonu" diyen Akalın yarışmacıya altınlar almıştı. Demet Akalın her fırsatta da Nisa Bölükbaşı'nı eleştiriyor.

Son olarak bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çeken Akalın'ın bu sözlerinin Survivor Nisa'ya olduğu düşünüldü.

Survivor Nagihan Karadere Demet Akalın'ın evinde! &quot;Kocaman kocaman altınlar almış&quot;Survivor Nagihan Karadere Demet Akalın'ın evinde! "Kocaman kocaman altınlar almış"

Nisa fanı olan bir takipçi Akalın'a "Senin konserine kim gelsin ki? Siz anca genç bir kızı çekememezlik yapın" yazdı.

Ekran Alıntısı

Demet Akalın ise bu yorumun altında kalmadı ve "Yok ben çalışkan insanı bile kıskanmam sevgili koynundan kalkanı hiç..." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Nisa Bölükbaşı
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