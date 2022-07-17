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Survivor Nagihan Karadere Demet Akalın'ın evinde! "Kocaman kocaman altınlar almış"

17.07.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın Survivor Nagihan Karadere'yi yazlığında ağırladı. "Gönüllerin şampiyonu gelmiş" diyen Demet Akalın, Survivor Nagihan'ı hediyelere boğdu. Şarkıcı Akalın, Nagihan Karadere'ye altın bile aldı.

Survivor Nagihan Karadere Demet Akalın'ın evinde! "Kocaman kocaman altınlar almış"

Survivor yarışmasındaki performansıyla öne çıkan ve final sonrası açıklamalarıyla gündeme gelen Nagihan Karadere, Demet Akalın'ı ziyaret etti. Survivor yarışmasında büyük destekçisi olan Demet Akalın'ın davetini geri çevirmeyen Survivor Nagihan ünlü şarkıcı ve ailesiyle güneşin ve denizin tadını çıkardı.

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Demet Akalın'ın evinden paylaşımlar yapan Survivor Nagihan Karadere açıklamasında "Kraliçenin evine tatile geldik. Misafirliğie geldiğimiz yetmezmiş gibi bana kocaman kocaman altınlar almış şampiyonluk hediyesi.... O kadar mahcubum ki hele de bu zamanda altın para" dedi.

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SURVIVOR NAGİHAN SİTEM ETMİŞTİ

Yarışma sonrası Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasına dair yapılan eleştiriler sürerken Nagihan da "Ayrıca bu hırsla bu azimle, bu başarı ile 3. kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını aşil tendonunu 1 sayı alma uğuruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa İş sadece SMS ile yürüyor" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Demet Akalın Nagihan Karadere
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