Survivor Nagihan Karadere Demet Akalın'ın evinde! "Kocaman kocaman altınlar almış"

Survivor yarışmasındaki performansıyla öne çıkan ve final sonrası açıklamalarıyla gündeme gelen Nagihan Karadere, Demet Akalın'ı ziyaret etti. Survivor yarışmasında büyük destekçisi olan Demet Akalın'ın davetini geri çevirmeyen Survivor Nagihan ünlü şarkıcı ve ailesiyle güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Demet Akalın'ın evinden paylaşımlar yapan Survivor Nagihan Karadere açıklamasında "Kraliçenin evine tatile geldik. Misafirliğie geldiğimiz yetmezmiş gibi bana kocaman kocaman altınlar almış şampiyonluk hediyesi.... O kadar mahcubum ki hele de bu zamanda altın para" dedi.

SURVIVOR NAGİHAN SİTEM ETMİŞTİ

Yarışma sonrası Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasına dair yapılan eleştiriler sürerken Nagihan da "Ayrıca bu hırsla bu azimle, bu başarı ile 3. kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını aşil tendonunu 1 sayı alma uğuruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa İş sadece SMS ile yürüyor" demişti.



