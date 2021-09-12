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Demet Akalın'dan Tarkan'a çağrı: Dön artık memlekete

12.09.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından eşi Okan Kurt ve Tarkan ile verdiği pozu paylaşarak, ünlü şarkıcının ülkesine dönmesi için çağrı yaptı.

Demet Akalın'dan Tarkan'a çağrı: Dön artık memlekete

Tarkan uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da yaşıyor. Tarkan koronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini ertelemişti.

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Ailesiyle birlikte Almanya'da sakin bir yaşamı tercih eden Tarkan, uzun süredir Türkiye'ye de gelmedi.

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Demet Akalın da Almanya'da yaşayan Tarkan'a ülkesine dönmesi çağrısında bulundu. Eşi Okan Kurt ve Tarkan'la çekilen bir fotoğrafı paylaşan Akalın "En çok özlenen. Dön artık memlekete Tarkan" notunu yazdı.

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Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

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Demet Akalın
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