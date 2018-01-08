MAGAZİN

Demet Akalın hediye ettiği çizmeyi geri istedi… Bakın neden!

MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 10:59 | Son Güncelleme 7 saat önce

Şarkıcı Demet Akalın, geride bıraktığımız yılın son günlerinde Tarsus'ta bir konser vermiş ve burada doğum günü olduğunu söyleyen bir hayranına çizmelerini hediye etmişti.

Demet Akalın hediye ettiği çizmeyi geri istedi… Bakın neden!

Mersin’in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kuruluşunun 96’nci yıldönümü nedeni ile düzenlenen konserde sahneye çıkan Demet Akalın 7 bin TL’ye aldığı çizmesini doğum günü 27 Aralık olan hayranına hediye etti.

Doğum günü Tarsus´un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşındaki Duygu Temir´e 7 bin TL´ye aldığını söylediği çizmesini hediye ederek onu mutlu eden Akalın, çizmeyi hediye ettiği hayranının nüfus cüzdanını kontrol ederek doğum gününün 27 Aralık olup olmadığının kontrol etmekten geri kalmadı.

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DEMET AKALIN’A SATIŞ ŞOKU

Şarkıcı Demet Akalın bu olaydan çok kısa süre sonra gördüğü bir haberle neye uğradığını şaşırdı. Hayranına hediye ettiği çizmenin satışa çıkarıldığını gören Demet Akalın, sosyal medya hesabından bu haberi paylaştı ve altına da yaşadığı hayal kırıklığıyla ilgili şunları yazdı: “Bazen bazıları gerçekten hiçbir şeyi haketmez! Numaramız aynı dedin! Hediye hatıra olarak saklanır satışa çıkmaz! Yazık geri gönder… Ben başka kıymet verecek gerçek bir fanıma veririm!”

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MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın çizme

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
haklı kadın
demet harbi kadın helal olsun der gecerım diğer bayana dıyecek sozum yok olan yazsın
ya demet hediye etmişsin napacan satsın yedibin liralık çizmeyi giyecek kadar belki durumu yoktur ona belki başka bir konuda yardımı olacak o paranın öyle düşün..
Tarsusta normal hayat yok burda insanlarda 20 yil geriden geliyor
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