Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Geçtiğimiz gün Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin Beykoz'daki villalarına Kurt'un 150 milyon liralık borcu olduğu gerekçesiyle haciz işlemi yapıldı. Bunun üzerine Demet Akalın 6 yıllık evliliğini 10 dakikada bitirerek boşandı.

Magazin dünyasına düşen bu bomba gelişmeden sonra sosyal medyada birçok ünlü isim Demet Akalın'a destek verirken bir kısım sosyal medya kullanıcıları ise sanatçıyı eleştirdi.

Manken-sunucu Deniz Akkaya Instagram hesabından "Güçlü kadının dostu az, seyircisi ve düşmanı çok olur" şeklinde yazılı bir fotoğraf paylaşarak, "Sevin cok sevin ya da sevmeyin bugun yikilan bir yuvanın arkasindan yapilan binlerce yorum yapıliyor,sanki herkes ak kasik sanki herkes bembeyaz bir sayfa...Ben bunu bilir bunu söylerim;vicdanlı ve dost kadındır Demet @demetakalin bugunler onu güçlendirecek...." Demet Akalın'a destek verdi.

"GEMİYİ ÖNCE FARELER TERK EDERMİŞ"

Akkaya'nın bu paylaşımına gelen bir yorum ise Demet Akalın'ı adeta çıldırttı. Bir kullanıcı, "Denizcim bunu Okan Kurt, Demet'in borçları için yapsa nolurdu. Erkek verirlen iyide kadın verirken mi kötü. Kocasıyla her zorluğa göğüs germeliydi. Ben belki Okan istemiştir sandım ama hayır dedi adamcağız. Ne derler gemi batarken gemiyi önce fareler terk edermiş."

"O FARE DEDİĞİN KIZIM..."

Demet Akalın, hakkında yapılan bu yoruma "O fare dediğin kızım haciz memurlarının önünde korkudan napıcağını bilemedi!! Varsın biz fare olalım bildiğim tek şey bir daha kızıma bunu yaşatmıcam! Asla! Senin gibi beyinsizleri de Allah'a havale ediyorum!" yazarak tepkisini gösterdi

