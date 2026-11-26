Cumartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı Güller ve Günahlar her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Bu hafta 43. bölümüyle ekrana gelecek olan dizi yine herkesi heyecanlandırdı.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı Güller ve Günahlar dizisin bu hafta İlkim'in kaçırılması damga vuruyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 43. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Serhat, İlkim’i kurtarabilecek mi? #GüllerVeGünahlar yeni bölümüyle cumartesi 20.00'de #KanalD'de! @kanald @ngmediatv https://t.co/yinqICj8zq — Güller ve Günahlar (@gullergunahlar) November 25, 2026

İlkim'e karşılık Zeynep'i isteyen Sonay, karşısında polisi görünce Serhat'a bir daha kızını asla göremeyeceğini söyler!

Serhat, İlkim'i bulabilmek için canını dişine takar ve Sonay'ın İlkim'le ilgili söylediği son sözleriyle darmadağın olur. Dondurucu bir odanın kilidini kıran Serhat, kızını bulup kurtarabilecek mi?

SEYİRCİ SİTEM ETTİ

Güller ve Günahlar'ın yeni bölüm fragmanına seyirci sitem etti. Dizi takipçileri; 'İklim bunu hak etti', 'Sonay diziden çıksın artık', 'Sonay'ı bu diziden çıkartın', 'Yeter artık Sonay çıksın diziden' gibi yorumlar yapıldı.