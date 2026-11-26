NOW Tv'nin sevilen dizisi Anne Yarısı ile ekranlarda olan ünlü oyuncu Burcu Özberk uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

‘Yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan ünlü ismin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu beyan eden oyuncu, yoğun dizi çekimleri nedeniyle geceleri genellikle dışarı çıkmadığını ifade etti.

DHA

Özberk savunmasında, “Uyuşturucu içilen ortamlarda bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Cep telefonunun şifresini polise verdiğini belirten Özberk, telefonunda dizi senaryoları ve işiyle ilgili dokümanların bulunduğunu belirterek cihazının iade edilmesini istedi.