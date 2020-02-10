Demet Akalın ile Fatih Ürek barıştı mı?

Merve Özbey dün akşam gerçekleşen görkemli bir törenle hayatını Kenan Koçak'la birleştirdi. Düğün törenine katılanlar arasında Demet Akalın ve Fatih Ürek de vardı. İkili geçtiğimiz hafta birbirlerine girmişti. Fatih Ürek, Demet Akalın için "dedikodu" demiş, Demet Akalın'ın ise cevabı oldukça sert olmuştu:

"Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz! Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz! Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın!"

BARIŞTILAR MI?

İkilinin düğünde karşılaşması sosyal medyada "barıştılar" şeklinde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Konuşulana göre düğünde karşılaşan ikili konuşup aralarındaki sorunları gidermişti. Fakat gerçeğin böyle olmadığı öğrenildi. Demet Akalın ile Fatih Ürek'in düğünde hiç yan yana gelmediği hatta birbirlerinin suratlarına dahi bakmadıkları ortaya çıktı.

Konuyla ilgili 2. Sayfa isimli magazin programına konuşan Demet Akalın, "Barışma yok, Allah korusun" dedi.



