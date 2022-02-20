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Demet Akalın protestolarda gözaltına alınan işçiyi aradı!

20.02.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın, maaş zammı protestolarında gözaltına alınan işçi Gülabi Aksu'ya yardım için kolları sıvadı. Akalın sosyal medyadan "Sadece Gülabiyi bulmak istiyorum" dedi. Demet Akalın Türkiye'nin gündemine düşen işçiyi aradı.

Demet Akalın protestolarda gözaltına alınan işçiyi aradı!

Demet Akalın, Tuncay Özilhan'ın evinin önünde yapılan protestoda gözyaşlarına boğulan çalışanın durumunu görünce kahroldu. Tüm Türkiye'yi üzen görüntüler sonrası Demet Akalın harekete geçti.

Akalın gözaltına alınan işçinin halini paylaşıp "Taşeron firmaymış! Yüzde 50 zam yapılmış! Patronun evi basılmış! Tamam anlıyorum! Sadece Gülabi'yi bulmak istıyorum…" dedi.

Ekran Alıntısı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaşananlar üzerine Aksu'yu aradı. Aksu da 257 arkadaşının işe geri alınması için destek istedi.

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Demet Akalın
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senin desteklemiş olduğun zihniyetin eseridir bu karaktersiz sovenist

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