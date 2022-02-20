Demet Akalın protestolarda gözaltına alınan işçiyi aradı!

Demet Akalın, Tuncay Özilhan'ın evinin önünde yapılan protestoda gözyaşlarına boğulan çalışanın durumunu görünce kahroldu. Tüm Türkiye'yi üzen görüntüler sonrası Demet Akalın harekete geçti.
Akalın gözaltına alınan işçinin halini paylaşıp "Taşeron firmaymış! Yüzde 50 zam yapılmış! Patronun evi basılmış! Tamam anlıyorum! Sadece Gülabi'yi bulmak istıyorum…" dedi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaşananlar üzerine Aksu'yu aradı. Aksu da 257 arkadaşının işe geri alınması için destek istedi.
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