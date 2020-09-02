MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın: Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum

Demet Akalın: Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 09:10 | Son Güncelleme

Şimdilerde birlikte sundukları sabah programı ile kendilerinden söz ettiren Demet Akalın ve Alişan, önceki gün Etiler'de bir restoran çıkışı görüntülendi. Demet Akalın kızı Hira'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Demet Akalın: Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum

Çıkışta elini dezenfekte etmeyi ihmal etmeyen Akalın , canlı yayın çıkışı olağan haftalık yemeklerini yediklerini söyledi.

"KENDİM SİGORTALI MAAŞLI HOCA TUTTUM"

Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili sosyal medyada yazdıkları her defasında gündem olan şarkıcı Hira'nın okulu ile ilgili konuştu “ şimdilik online eğitim var mecburen biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şuanda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak?“ dedi.

dsc_7065

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
MasterChef'te eleme adayları belli olduMasterChef'te eleme adayları belli oldu
Fatma Girik öldü mü sorularına açıklama geldi!Fatma Girik öldü mü sorularına açıklama geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bomba Survivor All Star açıklaması! 'Bu sene...'
Bomba Survivor All Star açıklaması! 'Bu sene...'
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
önce para yok diye ağla sonra özel hoca tut hayatınız yalan sizin bee
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldı
Eser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldı
Salma Hayek’ten 54. yaş pozu
Parmak ısırtan 54 yaş pozu
MasterChef Türkiye'ye Survivor Nisa Bölükbaşı konuk oldu! Mehmet Şef, Nisa'yı Ayyüce'ye benzetti
Survivor'ın sevilen isminden MasterChef sürprizi!
MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan takım
MasterChef'te eleme adayları belli oldu
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Murat Boz'un konserinde sahne alacak
Survivor şampiyonu Cemal Can'dan konser sürprizi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.