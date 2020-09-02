Demet Akalın: Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum

Çıkışta elini dezenfekte etmeyi ihmal etmeyen Akalın , canlı yayın çıkışı olağan haftalık yemeklerini yediklerini söyledi.

"KENDİM SİGORTALI MAAŞLI HOCA TUTTUM"

Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili sosyal medyada yazdıkları her defasında gündem olan şarkıcı Hira'nın okulu ile ilgili konuştu “ şimdilik online eğitim var mecburen biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şuanda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak?“ dedi.





