Demet Akalın son paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü!

Popçu Demet Akalın, önceki akşam Okan Kurt ile birlikte Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin düğününe katıldı. Nikah şahidi olan Akalın, geceden fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ozan Şer-Bahar Şer çifti ile çekildikleri bir kareyi yayınlayan Akalın, takipçilerinin diline düştü. Belini photoshop ile incelttiği görülen Akalın'ın kolunu yamultması sosyal medyada dalga konusu oldu.

Takipçileri Akalın'ın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. İşte o yorumlardan birkaçı: