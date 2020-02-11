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Demet Akalın son paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 14:27 | Son Güncelleme

Demet Akalın Merve Özbey'in düğününden bir fotoğrafını paylaştı. Akalın fotoğrafa photoshop yapıp kolunu yamultunca takipçilerinin diline düştü.

Demet Akalın son paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü!

Popçu Demet Akalın, önceki akşam Okan Kurt ile birlikte Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin düğününe katıldı. Nikah şahidi olan Akalın, geceden fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ozan Şer-Bahar Şer çifti ile çekildikleri bir kareyi yayınlayan Akalın, takipçilerinin diline düştü. Belini photoshop ile incelttiği görülen Akalın'ın kolunu yamultması sosyal medyada dalga konusu oldu.

Takipçileri Akalın'ın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. İşte o yorumlardan birkaçı:

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  • "Koldaki photoshop..."
  • Vallahi benim gözler Demet'in koluna takildi. O ne öyle? Kırık gibi"
  • "Demet Hanım kolunuza ne olmuş öyle?"
  • "Fazla shop olmuş, kol güzel durmamış."
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