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Demet Akalın, takma kirpikleriyle sosyal medyanın diline düştü

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 09.08.2019 13:54 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın'ın takma kirpiklerini gören takipçileri, esprili yorum yapmaktan kendilerini alamadılar.

Demet Akalın, takma kirpikleriyle sosyal medyanın diline düştü

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın bu kez da takma kirpikleriyle sosyal medyanın diline düştü. Demet Akalın'ın olmazsa olmazı takma kirpikleri, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Akalın'ın takma kirpiklerini gören takipçiler, "Abla uzunlar açık kalmış, Göz tentesi, Gözlerini hızlıca kırpsa bütün ülke serinler" gibi yorumları okuyanları kahkahaya boğdu.

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demet akalın Demet Akalın kirpik

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