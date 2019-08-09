Demet Akalın, takma kirpikleriyle sosyal medyanın diline düştü

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın bu kez da takma kirpikleriyle sosyal medyanın diline düştü. Demet Akalın'ın olmazsa olmazı takma kirpikleri, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Akalın'ın takma kirpiklerini gören takipçiler, "Abla uzunlar açık kalmış, Göz tentesi, Gözlerini hızlıca kırpsa bütün ülke serinler" gibi yorumları okuyanları kahkahaya boğdu.
'Sualtının Göbeklitepesi' gün yüzüne çıkıyor
Bayram tatilinin gözdesi Gökçeada
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Cezaevinde 110 mahkum zehirlendi! 14'ü hastaneye kaldırıldı
Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
2700 TL vermemek için 60 kilo verdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum