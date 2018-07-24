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Demet Akalın ve Gülben Ergen fena pişti oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2018 10:16 | Son Güncelleme

Demet Akalın ve Gülben Ergen fena pişti oldu! Akalın, Ergen'in varlığına dayanamadı mekanı terk etti. Ergen ise durumu pek umursamadı

Demet Akalın ve Gülben Ergen fena pişti oldu

Aralarından su sızmayan şarkıcı Demet Akalın ve Gülben Ergen, geçtiğimiz Ekim ayında arkadaşlıklarına nokta koymuştu. Gümüşlük’te bulunan bir restorana önce Demet Akalın eşi ve kızıyla geldi. Akalın’dan 1 saat sonra mekana kavgalı olduğu Gülben Ergen sevgilisi ile gelerek Akalın’ın hemen arka masasına oturdu.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, aralarından su sızmayan şarkıcı Demet Akalın ve Gülben Ergen, geçtiğimiz Ekim ayında arkadaşlıklarına nokta koymuştu.

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İkişinin kavga nedeni Ergen’in evli bir adamla beraber olması sonucu çıkmış ve olaya Seren Serengil’de dahil olmuştu.

BODRUM PİŞTİSİ

İki şarkıcı önceki gün Bodrum’da pişti oldu.

Gümüşlük’te bulunan bir restorana önce Demet Akalın eşi ve kızıyla geldi.

Akalın’dan 1 saat sonra mekana kavgalı olduğu Gülben Ergen sevgilisi ile gelerek Akalın’ın hemen arka masasına oturdu.

MEKANI TERK ETTİ

Ergen’nin varlığından rahatsız olan Akalın, mekanı apar topar terk etti.

Akalın’ın masasının boşalması sonucu keyfi yerine gelen Ergen, kucağına bir çocuk alarak uzun süre onunla vakit geçirmeside dikkatlerden kaçmadı.

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"KİMSEYLE DARGINLIĞIM YOK"

Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Ergen, “Benim kimseyle dargınlığım yok. Bugün küsülür yarın barışılır. Hayat çok kısa. Ben huzurluyum” diyerek oradan ayrıldı.

İkilinin bu piştisi önceki gece Bodrum’a damga vurmuş oldu.

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Demet Akalın ve Gülben Ergen demet akalın >>Gülben Ergen

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