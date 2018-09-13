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Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.09.2018 06:14 | Son Güncelleme

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığının asıl nedeni ortaya çıktı. Eşinden boşanan Demet Akalın için kırmızı çizgi kızı Hira'nın sözleri oldu. İcra memurları geldiğinde Hira "Köpeğimi bari almasınlar anne" diye ağlayınca Akalın boşanma davasını açtı.

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın, kızı Hira ile Beykoz’daki evlerindeyken icra memurları geldi. Okan Kurt’un 150 milyon liralık borcu için haciz başladı. Ama haciz Hira’nın odasına uzanınca Akalın çıldırdı.

HİRA'NIN GÖZYAŞLARI EVLİLİĞİN SONU OLDU

Odasındaki TV ile bilgisayarı alınan Hira, “Köpeğimi bari almasınlar anne” deyince gözyaşlarına boğulan Akalın o an son kararını verip avukatına “Bizi boşa” dedi. Akalın, eski eşi Okan Kurt’a sosyal medya hesabından sitem etti.

Demet Akalın, 6.5 yıllık eşi, kızı Hira'nın babası Okan Kurt'tan önceki gün tek celsede boşandı. İddialara göre Okan Kurt, duruşma sırasında boşanmak istemediğini söyledi. Ancak Demet Akalın direttiği için boşanma gerçekleşti.

Akalın, boşanmanın ardından ilk açıklamayı şöyle yapmıştı: "Benim evim Okan'ın ağabeyinin home ofisiymiş. Pes artık. Kızımın odasını bile almayı düşündüler. Ne diyelim" dedi. Hakkında sosyal medyada birçok yorum yapılan Akalın, bunlar için ise "Herkes her şeyi düşünebilir, sıkıntı yok. Bana sevenlerimin duası yeter" demişti.

(Sabah)

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