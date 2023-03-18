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Demet Akbağ'dan acı aşk hikayesi! "Eşimin kaybı dönüm noktam oldu"

18.03.2023 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında eşi Zafer Çika’yı bir trafik kazasında kaybeden usta oyuncu Demet Akbağ, katıldığı bir televizyon programında yaşadığı acıyı “Eşimin kaybı hayatımın en büyük kırılma noktası” diye anlattı.

Demet Akbağ'dan acı aşk hikayesi! "Eşimin kaybı dönüm noktam oldu"

Ahmet Mümtaz Taylan, yakın dostu, usta oyuncu Demet Akbağ'ı konuk etti. Demet Akbağ eşi Zafer Çika'yı, 2019 yılında bir trafik kazasında kaybetmişti. Usta oyuncu programda anlattıklarıyla hem ağladı hem ağlattı.

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Usta oyuncu içini döktüğü programda, “Eşimin kaybı hayatımın en büyük kırılma noktası” dedi. Oğlu Ali ile olan ilişkisine de değinen Demet Akbağ, “Oğlumla çok iyi arkadaşız. Ali fazla olgun bir çocuktu, o yüzden hiç zorlanmadım. Çok anlayışlı bir çocuk. Nerede susacağını çok iyi bilirdi. Babasına da çok benzetiyorum. Tatlı bir ilişkimiz var, dedikodu yapabiliyoruz, dertlerimizi anlatabiliyoruz birbirimize” dedi.

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"MESAFELİ OLSUN YAVRUCUĞUM"

Babasıyla ilişkisine de değinen Akbağ, "Babamla hep mesafeli görüştük. Yılmaz Erdoğan, babamla ilişkimi bildiği için benim için yazdığı bir repliği sizinle paylaşacağım.

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‘Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü’ oyununda ‘Kahvenizi nasıl içersiniz babacığım’ diye soruyor Gülseren, babası ‘Mesafeli olsun yavrucuğum’ diyor. Bunu Yılmaz, babamla tanışıp babamla sizli bizli konuştuğumu gördüğü gün kafasının bir yerine kazımış... Başka bir şey söylemeyelim bunun üzerine... “ diyerek o günleri anlattı.

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Demet Akbağ Zafer Çika Oyuncu demet akbağ eşi

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