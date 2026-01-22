MAGAZİN

'Son istek' sahnesi tepki çekmişti! Jasmine hakkında karar verildi

HBO Max'ta yayınlanan ve müstehcen sahneleriyle tepki çeken Jasmine dizisi hakkında RTÜK inceleme başlatmış ve üst sınırdan para cezası ile katalogdan çıkarma cezası vermişti. Son olarak sezon finali bölümüyle çok konuşulan diziye bir ceza daha geldi.

Öznur Yaslı İkier

Müstehcen sahneleriyle tepki çeken Jasmine dizisi yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor. Her bölümü ayrı konuşulan Jasmine hakkında RTÜK inceleme başlatmış ve üst sınırdan para cezası ile katalogdan çıkarma cezası vermişti.

RTÜK'ün katalogdan çıkarma cezası kararının ardından HBO Max dizinin diğer bölümlerini yayınlamaya devam etmiş, cezaya neden olan ilk bölümü ise platformdan kaldırmıştı.

'SON İSTEK' SAHNESİNE TEPKİ

Jasmine dizisinin son olarak altıncı bölümü yayınlandı ve dizi bu bölümle sezon finali yaptı. Sezon finalindeki 'son istek' sahnesi de tepki çekince Jasmine dizisi hakkında yeni bir karar alındı.

RTÜK bugün yapılan üst kurul toplantısında 'Jasmine' dizisine yönelik yayın ihlalleri tespitlerini görüştü.

Dizinin 2, 4 ve 6'ncı bölümlerinde yer alan bazı sahnelerde cinselliği bir yaşam standardı oluşturmak için kullanmanın sıradanlaştırılarak sunulduğu, hatta bu içeriğin bir eğlence formatına dönüştüren diyaloglar ve görsellerle birlikte ekrana getirildiği bunun da özellikle genç izleyiciler üzerinde zihinsel, psikolojik ve ahlaki açıdan olumsuz nitelikte etkilere neden olabileceği vurgulandı.

İlgili dijital platforma, 6112 sayılı Kanun'da düzenlenen 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlalden katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

RTÜK'ün kararının ardından Jasmine dizisinin ceza almayan yalnızca 3 ve 5'inci bölümleri kaldı.

