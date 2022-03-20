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Demet Özdemir’in partneri belli oldu!

20.03.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir, Haftanur Sancaktutan ve Buğra Gülsoy'u buluşturan "Dünyayla Benim Aramda"nın Kenan'ı belli oldu.

Demet Özdemir’in partneri belli oldu!

Disney Plus’ın MF Yapım imzalı dizisi Dünyayla Benim Aramda’nın çekimleri haftaya başlıyor. Hülya Gezer’in yöneteceği diziyi Pınar Bulut yazıyor.

Demet Özdemir (İlkin), Buğra Gülsoy (Tolga) ve Hafsanur Sancaktutan’ın (Sinem) buluştuğu dizinin kadrosunda ayrıca Zerrin Tekindor, İbrahim Selim ve Melisa Döngel’in de rol alacağı gündeme gelmişti.

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Dizide hikâyeye daha sonra katılacak olan Kenan rolüne hayat verecek oyuncunun kim olacağı merak konusuydu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; rol için Metin Akdülger’le anlaşıldı. Ödüllü oyuncu son olarak Kulüp’teki performansıyla adından söz etmişti.

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Demet Özdemir
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