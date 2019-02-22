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Demet Sağıroğlu: Kayahan siyah çelenk yolladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

Demet Sağıroğlu katıldığı bir programda Kayahan ile ilgili anısını anlattı. Demet Sağıroğlu Kayahan'ın kendisine nasıl alındığını ve ne yaptığını yıllar sonra itiraf etti.

Demet Sağıroğlu: Kayahan siyah çelenk yolladı

Demet Sağıroğlu, Suat Kavukluoğlu’nun NTV Radyo’daki “Müzik Defteri” programına konuk oldu.

Kariyerine Kayahan’a vokalistlik yaparak başlayan Sağıroğlu, ilk solo sahne performansı sorulunca unutamadığı bir anısını anlattı.

İşte Sağıroğlu'nun o açıklaması:

Kayahan, müzikteki babamdı. Bir gün “İlk albümünü ben yapacağım” dedi. Ondan bir tarih istedim, söz aldım. Sehpaya çizik attı. O tarih geldi, çattı. Ama ortada albüm
yok. “Kayahan abi ama bu tarihte söz vermiştiniz, sehpaya çizik attınız” dedim. “Sehpa değişti” dedi.

Şehrazat ve Uzay Heparı’dan da albüm teklifi gelmişti. “O halde ben gidiyorum Kayahan abi” dedim. Bana küstü. Solo sahne performansı yapmaya başladım. Kayahan’ı da davet ettim. Mekana siyah çelenk gönderdi. Çelengin üzerine bütün müzisyenlerin adını yazdırmıştı, benim adım en alttaydı.

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demet sağıroğlu kayahan

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