Mynet Trend

Demet Şener’den ‘Cici Baba’ paylaşımı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 30.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

Eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Cenk Küpeli ve ilk evliliğinden olan oğlu Ömer'in ne kadar iyi anlaştığını gözler önüne serdi.

Demet Şener’den ‘Cici Baba’ paylaşımı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla özellikle yoga konusunda ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seren Demet Şener, zaman zaman aile fertleriyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

ÇOCUKLARININ ÜZERİNE TİTRİYOR

Hesabından yaptığı paylaşımlarda İbrahim Kutluay ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla olan karelerine büyük bir önem gösteren ve altına düştüğü notlarla bu paylaşımlardan büyük keyif aldığını gözler önüne seren Şener, bu defa yine oğlunun karede olduğu bir fotoğraf paylaştı. 21 Haziran’da dünya evine girdiği eşi Cenk Küpeli ile ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer’in birlikte çekilmiş samimi bir karelerini hesabından kalp emojileri eşliğinde “Aşklarım” notuyla paylaştı.

demet-sener-ic

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Efsane grubun konserleri iptal! Solisti...Efsane grubun konserleri iptal! Solisti...
Emina Jahovic'ten 'Yenge' yanıtıEmina Jahovic'ten 'Yenge' yanıtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demet Şener instagram

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihi değiştirecek an! Elon Musk tanıttı!

Tarihi değiştirecek an! Elon Musk tanıttı!

O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu! İşte jüri üyeleri

O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu! İşte jüri üyeleri

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Skandal olay! 'Maneviyat anıma denk geldi'

Skandal olay! 'Maneviyat anıma denk geldi'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metallica, James Hetfield’in rehabilitasyonu nedeniyle konserlerini iptal etti

Efsane grubun konserleri iptal! Solisti...

Emina Jahovic'ten 'Yenge' yanıtı

Emina Jahovic'ten 'Yenge' yanıtı

Berrak Tüzünataç, yoga eğitmeni oldu!

Ünlü oyuncu yeni mesleğiyle şaşırttı!

Oyuncu Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren evlendi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Sinan Çalışkanoğlu'nden Güldür Güldür Show setinde güldüren paylaşım

Güldür Güldür Show setinde ilginç dans!

İşte Brad Pitt'in yeni sevgilisi!

İşte Brad Pitt'in yeni sevgilisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.