MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Şener evinin duvarına sevgilisiyle öpüştüğü anların resmini astı! "Çocuklarından utan"

Demet Şener evinin duvarına sevgilisiyle öpüştüğü anların resmini astı! "Çocuklarından utan"

02.06.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Kutluay'ın eski eşi manken Demet Şener, bir süredir aşk yaşadığı Tolga Arman ile öpüşme pozunun resmedilmiş halini evinin duvarına astı. Tablonun önünde verdiği pozları paylaşan Şener'e olumsuz yorumlar yağdı.

Demet Şener evinin duvarına sevgilisiyle öpüştüğü anların resmini astı! "Çocuklarından utan"

İbrahim Kutluay'dan ayrıldıktan Cenk Küpeli ile evlenen ve evliliği kısa süren 45 yaşındaki Demet Şener, bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşıyor. Arman sevgilisine romantik bir hediye verdi. Arman, 14 Şubat için öpüşme pozlarını yağlı tablo yaptırarak Şener'e hediye etti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Şener ise bu tabloyu evinin salonuna astı. Şener tablonun önünde elindeki çiçekle verdiği pozları "Evim evim güzel evim. Kendime çiçek aldım, evi güzelleştiren en güzel şey çiçekler. Siz neler yaparsınız evinizi güzelleştirmek için" notunu yazdı.

Ekran Alıntısı

Ünlü ismin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

rndh

OLUMSUZ YORUM YAĞIYOR

Şener'in gündem olan pozlarına tepkiler de beraberinde geldi. İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Şener'in öpüşme pozlarının önünde poz verdiğini gören sosyal medya kullanıcıları "Edep kalmadı, çocuklarına yazık" yorumları yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan ettiBebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti
Mini etekli dansı olay oldu! 'Senin o hanım hanım oynamalarını sevsinler' Mini etekli dansı olay oldu! 'Senin o hanım hanım oynamalarını sevsinler'
Kelimenin tam anlamıyla nefes kesti! Üzerini sadece inciyle örttü Kelimenin tam anlamıyla nefes kesti! Üzerini sadece inciyle örttü
Anahtar Kelimeler:
Demet Şener
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına zam!

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına zam!

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

7 yıllık sır kayıp! Köylüler ot toplarken bulmuştu

7 yıllık sır kayıp! Köylüler ot toplarken bulmuştu

İlginizi Çekebilir

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.