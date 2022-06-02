Demet Şener evinin duvarına sevgilisiyle öpüştüğü anların resmini astı! "Çocuklarından utan"

İbrahim Kutluay'dan ayrıldıktan Cenk Küpeli ile evlenen ve evliliği kısa süren 45 yaşındaki Demet Şener, bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşıyor. Arman sevgilisine romantik bir hediye verdi. Arman, 14 Şubat için öpüşme pozlarını yağlı tablo yaptırarak Şener'e hediye etti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Şener ise bu tabloyu evinin salonuna astı. Şener tablonun önünde elindeki çiçekle verdiği pozları "Evim evim güzel evim. Kendime çiçek aldım, evi güzelleştiren en güzel şey çiçekler. Siz neler yaparsınız evinizi güzelleştirmek için" notunu yazdı.

Ünlü ismin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

OLUMSUZ YORUM YAĞIYOR

Şener'in gündem olan pozlarına tepkiler de beraberinde geldi. İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Şener'in öpüşme pozlarının önünde poz verdiğini gören sosyal medya kullanıcıları "Edep kalmadı, çocuklarına yazık" yorumları yaptı.

