Anne Yarısı dizisiyle ekrana dönen Burcu Özberk paylaşımlarına devam ediyor.
Sosyal medya paylaşımları ve tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Burcu Özberk, "Ready for tonight" (Bu geceye hazırım) notuyla paylaştığı son kareleriyle takipçilerinden tam not aldı.
Özberk, gece şıklığı için tercihini ince askılı, derin V yaka (U kesim) detayına sahip siyah bir büstiyerden yana kullandı. Kesimiyle iddialı bir görünüm sunan büstiyeri ile poz veren Burcu Özberk'e fanlarından beğeni yağdı.
Yoğun geceden sete bir ara veren güzel oyuncu görünümüyle yine adından söz ettirmeyi başardı.