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  4. Demi Rose bu sefer göğüslerini köpükle kapadı! Ne giyse küçük kaldı

Demi Rose bu sefer göğüslerini köpükle kapadı! Ne giyse küçük kaldı

07.07.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya sayesinde ünlenip modellik kariyeri yapan Demi Rose kum saati vücudunu paylaşmaktan hiç çekinmiyor. Demi Rose son olarak yine üzerine küçük gelen bikinilerle poz verdi. Model bir pozunda ise göğüsleri için köpükten yardım aldı.

Demi Rose bu sefer göğüslerini köpükle kapadı! Ne giyse küçük kaldı

İngiliz modelin çocukluk hayallerinden biri başarılı bir model olmaktı. Ancak 1.57 cm’lik boyu modellik kariyeri için hep bir engel olarak görüldü. Yine de instagram aracılığı ile istediği başarıya kavuşan Rose, çocukken bile kameralara poz vermeyi hep sevdiğini söylüyor.

Sosyal medya sayesinde ününe ün katan ve hayaline kavuşan Demi Rose şimdilerde kıvrımlarıyla tanınıyor.

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Verdiği erotik pozlarla hayranlarının dikkatini çeken Demi Rose yine göğüslerine küçük gelen bikinileriyle pozlar verdi.

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Rose son olarak da jakuziye girip göğüslerini köpükle kapadı. Pozlarına "Sen tanrıçasın" yorumları yağan modele dair ilginç bir bilgi daha...

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Rose yıllar önce kıvrımlı fiziğinden kurtulmak için birçok diyet yöntemini denediğini ve bu diyetlerin yeme bozukluğu problemine yol açtığını itiraf etmişti. Hatta öyle ki bir dönem 37 kiloya kadar düşmüş... Daha sonra sağlıklı bir hayat yaşamak için kendisini spora ve iyi beslenmeye vermiş.

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