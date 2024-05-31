Demi Rose bu sefer saç rengiyle mest etti! Görenler hayran kaldı

Instagram modeli olarak adını duyuran Demi Rose Mawby paylaşımlarıyla tanınan ve cesur pozlar paylaşan bir isim.

Sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Demi Rose bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu dile getiriyor.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye de gelen ve ülkemize hayran kaldığını ifade eden kıvrımlı model yaza yeni imajıyla girdi.

Saç rengini değiştiren ve rengarank saçlarıyla pozlar veren Rose hayranlarından tam not aldı.



Demi Rose'un gökkuşağını andıran saçlarına hayranlarından beğeni yağdı.







