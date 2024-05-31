MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demi Rose bu sefer saç rengiyle mest etti! Görenler hayran kaldı

Demi Rose bu sefer saç rengiyle mest etti! Görenler hayran kaldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.05.2024 13:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen kıvrımlı model Demi Rose yeni saç rengiyle hayranlarını mest etti. Kıvrımlı model rengarenk saçlarıyla büyük beğeni topladı.

Demi Rose bu sefer saç rengiyle mest etti! Görenler hayran kaldı

Instagram modeli olarak adını duyuran Demi Rose Mawby paylaşımlarıyla tanınan ve cesur pozlar paylaşan bir isim.

Sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Demi Rose bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu dile getiriyor.

hıuou

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye de gelen ve ülkemize hayran kaldığını ifade eden kıvrımlı model yaza yeni imajıyla girdi.

Bambaşka biri oldu! Değişimiyle şaşırttı Bambaşka biri oldu! Değişimiyle şaşırttı

Saç rengini değiştiren ve rengarank saçlarıyla pozlar veren Rose hayranlarından tam not aldı.

huıyuıy
Demi Rose'un gökkuşağını andıran saçlarına hayranlarından beğeni yağdı.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kirli Sepeti'nde 2 ayrılık daha! Vedaların devamı da gelecek... Kirli Sepeti'nde 2 ayrılık daha! Vedaların devamı da gelecek...
Abisi tabutun başından bir an olsun ayrılmadıAbisi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı
İhanet iddiaları çok konuşuldu! Yeni aşkının yanında o soru sorulunca rahatsız olduİhanet iddiaları çok konuşuldu! Yeni aşkının yanında o soru sorulunca rahatsız oldu
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose
En Çok Okunan Haberler
Herkes bu iddiayı konuşuyor: "Sadece bu pazar 5 uçak dolusu İstanbul'a geliyor"

Herkes bu iddiayı konuşuyor: "Sadece bu pazar 5 uçak dolusu İstanbul'a geliyor"

Müge Anlı deliye döndü 'Sen utanmadan nasıl geldin ahlaksız'

Müge Anlı deliye döndü 'Sen utanmadan nasıl geldin ahlaksız'

İstanbul da Bodrum'u aratmadı: Plajlara giriş ücreti dudak uçuklattı!

İstanbul da Bodrum'u aratmadı: Plajlara giriş ücreti dudak uçuklattı!

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladı!

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladı!

''Kalıbının adamı değilmiş'' iddiasına cevap!

''Kalıbının adamı değilmiş'' iddiasına cevap!

Abisi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı

Abisi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.