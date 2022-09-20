Demi Rose evine döndü! Beyaz iç çamaşırlarıyla...

Bir Ibiza'da bir Yunanistan'da olan ve tatilden tatile koşan Demi Rose evinin yolunu buldu. Tatilini şimdilik noktayalan kıvrımlı model yine iddialı bir pozunu paylaştı.

Demi Rose, gül yapraklarıyla donattığı küvetine iç çamaşırlarıyla girip keyif yaptı. Bu anları "Home sweet home" notuyla paylaştı.

Jartiyerli iç çamaşırlarıyla gül yaprakları arasında keyif yapan Rose yine hayranlarını mest etti.

Demi Rose daha önce yaptığı bir açıklamada "Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelip bana çoklu ilişki teklifinde bulunuyor" demişti.



