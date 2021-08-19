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Demi Rose kırmızı ipli mayosuyla sere serpe güneşlendi

19.08.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demi Rose, sansasyonel fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan 26 yaşındaki model kırmızı ipli mayosuyla sere serpe güneşlendiği fotoğraflarına hayranları beğeni yağdırdı.

Demi Rose kırmızı ipli mayosuyla sere serpe güneşlendi

Demi Rose, Instagram hesabından paylaştığı kırmızı ipli mayosuyla takipçilerinin yüreklerini hoplattı. 26 yaşındaki model, paylaştığı cüretkar pozlarıyla dünya çapında üne kavuştu.

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Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 26 yaşındaki ünlü isim, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayan genç isim marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı. Yaz tatili için İbiza’yı tercih eden güzel, yaz boyu sahillerden paylaşım yapmaya devam etti.

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Demi Rose, geçtiğimiz gün göğüslerini kitapla kapattığı pozuyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose Instagram
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