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Demi Rose Londra'da ikindi çayının tadını çıkarırken göğüsleri dikkat çekti

21.12.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kıvrımlarıyla popülerleşip fenomenlikten modelliğe geçen Demi Rose, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Rose, çay içerken yaptığı paylaşımla göz kamaştırdı.

Demi Rose Londra'da ikindi çayının tadını çıkarırken göğüsleri dikkat çekti

Bir dönem Kylie Jenner'in eski aşkı Tyga ile yaşadığı ilişkiyle dikkatleri üzerine çeken ve fenomenken yaptığı paylaşımlarla popülerleşip kıvrımlı modeller kervanına katılan Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor.

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Dünyanın birçok noktasından takipçisi bulunan Rose, sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyor ve devamlı olarak takipçileriyle özel anları paylaşıyor.

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Son olarak, 27 yaşındaki model, Londra'da ikindi çayının tadını çıkarırken göğüsleriyle dikkat çekti. Daracık giysi, etkileyicinin kum saati kıvrımlarını vurgularken, üzerüne uyumlu bir dantel hırka giydi.

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