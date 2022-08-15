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  4. Demi Rose minicik eteğinin rüzgarda açılmasını umursamadı

Demi Rose minicik eteğinin rüzgarda açılmasını umursamadı

15.08.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada sınırları zorlayan paylaşımlarıyla dikkat çeken kıvrımlı model Demi Rose şu sıralar Yunanistan'da tatil yapıyor. Kırmızı çizmelerini minicik bir etekle ve file çorapla tamamlayan Rose helikoptere binmeden hemen önce bir paylaşım yaptı. Rose minicik eteğinin rüzgarda açılmasını ise umursamadı.

Sosyal medyadaki paylaşımları sayesinde ününe ün katan Demi Rose'u durdurmak imkansız. Tatilden tatile koşan ve sürekli çıplak hallerini paylaşan Rose bu sefer de yine ilginç bir paylaşıma imza attı.

Yunanistan'da bir süredir tatil yapan kıvrımlı model siyah eteğinin altına file çorap ve uzun çizme tercih etti.

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Kırmızı gül tasarıma sahip çantasıyla da dikkat çeken Rose helikopter pistinde boy gösterdi. Yolculuk öncesi kıvrımlarını sergileyen ünlü model rüzgarda eteğinin açılmasını ve frikik vermesini ise umursamadı.


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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose
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