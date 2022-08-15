Demi Rose minicik eteğinin rüzgarda açılmasını umursamadı

Sosyal medyadaki paylaşımları sayesinde ününe ün katan Demi Rose'u durdurmak imkansız. Tatilden tatile koşan ve sürekli çıplak hallerini paylaşan Rose bu sefer de yine ilginç bir paylaşıma imza attı.

Yunanistan'da bir süredir tatil yapan kıvrımlı model siyah eteğinin altına file çorap ve uzun çizme tercih etti.

Kırmızı gül tasarıma sahip çantasıyla da dikkat çeken Rose helikopter pistinde boy gösterdi. Yolculuk öncesi kıvrımlarını sergileyen ünlü model rüzgarda eteğinin açılmasını ve frikik vermesini ise umursamadı.



