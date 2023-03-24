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Demi Rose 'Plajdaki vücudu hazırlıyoruz' diyerek en özel anlarını paylaştı

24.03.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Demi Rose sınırları zorlamayı seviyor. Rose son olarak 'Plajdaki vücudu hazırlıyoruz' diyerek en özel anlarını paylaştı. Kıvrımlı model poposuna yaptırdığı işlemleri çekinmeden gösterdi.

Demi Rose 'Plajdaki vücudu hazırlıyoruz' diyerek en özel anlarını paylaştı

Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz model Demi Rose, yaptığı paylaşımlarla Instagram takipçilerinin yüreğini hoplatıyor. Kıvrımlarıyla ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren Rose yine olay oldu.

Demi Rose, bir dizi vücut bakımı yaptırırken, poposunu Instagram hikayesinde sergilemekten çekinmedi.

Demi, vücudunun "plaj hazır" olduğundan emin olmak için tedavilerle "sertleştiğini" açıkladı.

SS

Demi Rose güzellik uzmanı vücut peelingi uygularken, cildini pürüzsüzleştirirken ve selüliti azaltmaya yardımcı olurken kıvrımlarını sergiledi.

Ekran Alıntısı


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