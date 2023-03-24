Demi Rose 'Plajdaki vücudu hazırlıyoruz' diyerek en özel anlarını paylaştı

Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz model Demi Rose, yaptığı paylaşımlarla Instagram takipçilerinin yüreğini hoplatıyor. Kıvrımlarıyla ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren Rose yine olay oldu.

Demi Rose, bir dizi vücut bakımı yaptırırken, poposunu Instagram hikayesinde sergilemekten çekinmedi.

Demi, vücudunun "plaj hazır" olduğundan emin olmak için tedavilerle "sertleştiğini" açıkladı.

Demi Rose güzellik uzmanı vücut peelingi uygularken, cildini pürüzsüzleştirirken ve selüliti azaltmaya yardımcı olurken kıvrımlarını sergiledi.



