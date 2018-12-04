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Demi Rose saç rengiyle yine olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 04.12.2018 09:52 | Son Güncelleme

Instagram'da her pozuyla adından söz ettiren Demi Rose süper minisi ve yeni saçlarıyla adından söz ettirmeyi yine başardı.

Demi Rose saç rengiyle yine olay oldu

Instagram sayesinde şöhret olan genç model genelde seksi pozlarıyla gündem oluyordu. Ancak Rose bu sefer de saç rengini değiştirerek dikkat çekti.

23 yaşındaki Demi Rose, önceki akşam Londra'da bir etkinliğe katıldı.

Derin göğüs dekoltesi olan mini bir kırmızı elbise giyen Rose, bu kez kıyafetinden çok saçıyla ilgi çekti. Ancak elbette Rose süper minisi ve göğüs dekoltesiyle de kendinden söz ettirdi.

Upuzun saçlarını pembe renge boyatan Demi Rose, bu seçimiyle de büyük ilgi gördü.

İşte Rose'un yeni ve eski hali:

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Demi Rose Demi Rose seksi

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