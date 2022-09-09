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Demi Rose'un festival tarzı! İç çamaşırı yok gibiydi

09.09.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kıvrımlarıyla popülerleşip fenomenlikten modelliğe geçen Demi Rose Burning Man Festivali için ilginç kostümler seçti. Daha önce üzerine oyuncakları yapıştıran Rose'un son tarzı da 'Yok artık' dedirtti.

Demi Rose'un festival tarzı! İç çamaşırı yok gibiydi

Bir dönem Kylie Jenner'in eski aşkı Tyga ile yaşadığı ilişkiyle dikkatleri üzerine çeken ve fenomenken yaptığı paylaşımlarla popülerleşip kıvrımlı modeller kervanına katılan Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor.

Son olarak Burning Man Festivali'ne giden Demi Rose festival için de oldukça cesurdu. Festivale pek çok kostüm götüren Rose dekoltesi ve yok denecek kadar küçük iç çamaşırıyla olay oldu.

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Rose oldukça değişik tarzıyla herkesin dikkatini çekti. Model pozlarına ise "Aynı değiliz, ben Marslıyım" notunu düştü.

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Görenler ise "Çıplaksın" yorumları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose
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