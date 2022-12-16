Demir Demirkan'dan Pentagram sürprizi! Amerika'dan dönüyor

Evlenecekleri gözüyle bakılan Sertab Erener'le 18 yıllık birlikteliğini sonlandıran Demir Demirkan 2015'te lise aşkı Seda İnce ile evlenmiş kısa süre sonra da oğlu Atlas Demirkan'ı kucağına alarak babalık heyecanı yaşamıştı. Aşktan Öte, Zaferlerim, Gitti Gider, Rüzgar, Sor, Aşk gibi şarkıları dillere dolanan şarkıcı daha sonra ise ailesiyle birlikte Amerika'ya taşınma kararı almıştı.

Bir süredir Amerika'da yaşayan ve zaman zaman işleri için İstanbul'a gelen Demir Demirkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden şehre geleceğini duyurdu. Uçaktan bir video paylaşan ünlü müzisyen sevenlerine güzel haberi verdi.

2 AY BOYUNCA PENTAGRAM'LA BİRLİKTE SAHNE ALACAK

İstanbul'a gelen uçağın için bir video yayınlayan Demirkan, 2 aylığına Türkiye'ye geldiğini ve bu süreçte efsane grup Pentagram'ın vereceği tüm konserlere katılcağını müjdeledi. Ünlü şarkıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''Selam arkadaşlar, şimdi Türkiye uçağındayım. Böyle ani oldu biraz. Bir 15 gün falan İzmir'de olacağım. Ondan sonra İstanbul'a geleceğim. 2 ay Türkiye'deyim. Yani anlayacağınız 25'indeki İzmit Pentagram konserinden Bostancı konserine kadar bütün konserlere katılacağım Pentagram'la ilgili. Bir de bazı sürprizler var, benim de bir iki konserim olacak. Bir de başka işler var falan... Onların hepsini sırası geldiğinde anlatacağım. Biraz ani oldu ama yavaş yavaş hepsi açığa çıkacaktır. Görüşmek üzere.''

