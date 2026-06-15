Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, Konya’da vereceği konser öncesi yolda trafik kazası geçirdi. Talihsiz kaza sonrası hastaneye götürülen sanatçının yapılan kontrollerinde ayağında çatlak olduğu belirlendi.

Sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenilen Kurtoğlu’nun, doktorlarının tavsiyesi üzerine dinlenmesi gerektiği öğrenildi.

Kaan Kurdoğlu'nun haberine göre; Cengiz Kurtoğlu'nun Konya konserinin ileri bir tarihe ertelendiği ve sanatçının hayranlarına en kısa sürede yeni konser tarihinin duyurulacağı açıklandı.