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Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, Konya’daki konserine giderken trafik kazası geçirdi. Yaşanan talihsiz olay sonrası hastaneye kaldırılan sanatçının ayağında çatlak tespit edildi.

Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen haber! Konseri hemen ertelendi
Öznur Yaslı İkier

Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, Konya’da vereceği konser öncesi yolda trafik kazası geçirdi. Talihsiz kaza sonrası hastaneye götürülen sanatçının yapılan kontrollerinde ayağında çatlak olduğu belirlendi.

Cengiz Kurtoğlu ndan üzen haber! Konseri hemen ertelendi 1

Sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenilen Kurtoğlu’nun, doktorlarının tavsiyesi üzerine dinlenmesi gerektiği öğrenildi.

Cengiz Kurtoğlu ndan üzen haber! Konseri hemen ertelendi 2

Kaan Kurdoğlu'nun haberine göre; Cengiz Kurtoğlu'nun Konya konserinin ileri bir tarihe ertelendiği ve sanatçının hayranlarına en kısa sürede yeni konser tarihinin duyurulacağı açıklandı.

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Cengiz Kurtoğlu
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