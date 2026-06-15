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Transferde domino etkisi! Fenerbahçe'nin Oosterwolde satışı Beşiktaş'a yarayabilir

Bologna'nın Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edilirken, İtalyan ekibinde yaşanacak olası ayrılık zinciri Beşiktaş'ın Jhon Lucumi transferinde elini güçlendireceği belirtildi.

Transferde domino etkisi! Fenerbahçe'nin Oosterwolde satışı Beşiktaş'a yarayabilir
Burak Kavuncu
Jhon Lucumi

Jhon Lucumi

KOL Kolombiya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bologna
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Transfer döneminde İtalya hattında yaşanan gelişmeler, Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı aynı denklemde buluşturdu. Bologna'nın Jayden Oosterwolde için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürülürken, Hollandalı savunmacının olası transferi siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde bulunan Jhon Lucumi için önemli bir fırsat yaratabilir.

TEDESCO'NUN GÖZÜ OOSTERWOLDE'DE

Transferde domino etkisi! Fenerbahçe nin Oosterwolde satışı Beşiktaş a yarayabilir 1

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco, Bologna'nın başına geçmesinin ardından savunma hattı için tanıdık bir ismi gündemine aldı. İtalyan teknik adamın, sarı-lacivertli formayla başarılı performans sergileyen Jayden Oosterwolde'yi kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ NET

Transferde domino etkisi! Fenerbahçe nin Oosterwolde satışı Beşiktaş a yarayabilir 2

Jayden Oosterwolde konusunda elini güçlü tutan Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı savunmacı için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis geliri hedefliyor. Bologna'nın bu rakamlara yaklaşması halinde transfer görüşmelerinin hız kazanabileceği belirtiliyor.

BOLOGNA'DA LUCUMI AYRILIĞI KAPIDA

Transferde domino etkisi! Fenerbahçe nin Oosterwolde satışı Beşiktaş a yarayabilir 3

Bologna'nın Kolombiyalı savunmacısı Jhon Lucumi, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiş durumda. Özellikle Juventus'un oyuncu için ciddi girişimlerde bulunduğu belirtilirken, Bologna yönetiminin de bu yaz Lucumi ile yollarını ayırmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK FIRSAT DOĞABİLİR

Transferde domino etkisi! Fenerbahçe nin Oosterwolde satışı Beşiktaş a yarayabilir 4

Oosterwolde transferi yalnızca Fenerbahçe'yi değil, Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiriyor. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun savunma için ilk hedeflerinden birinin Jhon Lucumi olduğu öne sürülüyor.

DOMİNO ETKİSİ YARATABİLİR

Transferde domino etkisi! Fenerbahçe nin Oosterwolde satışı Beşiktaş a yarayabilir 5

Bologna'nın Oosterwolde transferini tamamlaması halinde Lucumi'nin ayrılığına daha kolay onay vermesi bekleniyor. Böyle bir senaryoda Beşiktaş, Kolombiyalı stoper transferinde önemli bir avantaj elde edebilir. Fenerbahçe ile Bologna arasında gerçekleşebilecek olası bir anlaşma, dolaylı yoldan Beşiktaş'ın Lucumi operasyonunun önünü açabilir.

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