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Jose Mourinho Cucurella'yı istedi! Real Madrid resmen açıkladı

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, yaz transfer döneminin ilk büyük hamlesini gerçekleştirdi. Eflatun-beyazlılar, Chelsea forması giyen Marc Cucurella'yı bonuslarla birlikte 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Jose Mourinho Cucurella'yı istedi! Real Madrid resmen açıkladı
Burak Kavuncu

İspanyol devi Real Madrid, yaz transfer tescil dönemindeki agresif politikasını sürdürerek savunma hattına yapılan Ibrahima Konate ve Denzel Dumfries takviyelerinin ardından üçüncü büyük bombasını patlattı.

MOURINHO'DAN BİR TAKVİYE DAHA!

Jose Mourinho Cucurella yı istedi! Real Madrid resmen açıkladı 1

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye başlayan Real Madrid, sol bek bölgesine önemli bir takviye yaptı. İspanyol devi, Chelsea'nin yıldız oyuncusu Marc Cucurella'nın transferi için İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı.

TAM 60 MİLYON EURO

Jose Mourinho Cucurella yı istedi! Real Madrid resmen açıkladı 2

Transferin 55 milyon euro garanti ücret ve 5 milyon euro bonus olmak üzere toplam 60 milyon euroya bittiği belirtildi. Böylece Cucurella, yaz döneminin en pahalı savunma transferlerinden biri oldu.

2032'YE KADAR İMZA

Jose Mourinho Cucurella yı istedi! Real Madrid resmen açıkladı 3

Real Madrid'den yapılan resmi açıklamada, "Real Madrid C.F. ve Chelsea FC, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu, 30 Haziran 2032 tarihine kadar kulübümüze bağlı kalacak." ifadelerine yer verildi. İspanyol futbolcu, kendisini 6 yıllığına Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

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transfer José Mourinho Chelsea real madrid
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