Demir Grup Sivasspor-Ballkani

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun üçüncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kosova temsilcisi Ballkani arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Ramon Martinez Moreno (İspanya)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Dia Saba, Gradel, Yatabare

Ballkani: Frasheri, Thaqi, Sinani, Jashanica, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba, Korenica, Rrahmani, Krasniqi



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