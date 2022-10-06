YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Demir Grup Sivasspor-Ballkani

Demir Grup Sivasspor-Ballkani

06.10.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor-Ballkani

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun üçüncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kosova temsilcisi Ballkani arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Ramon Martinez Moreno (İspanya)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Dia Saba, Gradel, Yatabare

Ballkani: Frasheri, Thaqi, Sinani, Jashanica, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba, Korenica, Rrahmani, Krasniqi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivassporlu yöneticiler, Ballkani yöneticileriyle yemekte buluştuSivassporlu yöneticiler, Ballkani yöneticileriyle yemekte buluştu
Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıArdahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
FIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağıFIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağı
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor futbol

Sivas Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:03
Sabah
06:26
Öğle
12:25
İkindi
15:39
Akşam
18:15
Yatsı
19:32
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.