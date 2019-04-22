Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

Beşiktaş'ın Sivasspor deplasmanında Gary Medel, 33. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Şilili oyuncu, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
Medel, karşılaşma sırasında da teknik direktör Şenol Güneş arasında tartışma yaşandı.
Güneş, ilk yarıda oyunun durduğu bir anda Medel'i yanına çağırarak uyarmak istedi. Sivasspor’un golünden önce Şenol Güneş ile tartışan ve tartışma sonunda oyundan alınmasını isteyen Medel, pozisyonunu kaybetti ve adamını kaçırdı ve ev sahibi ekip 1-1'i buldu.
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