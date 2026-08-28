SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Leao olmayınca rota tanıdık isme kırıldı

AC Milan'ın yıldızı Rafael Leão transferinde pürüzlerle karşılaşan Galatasaray, rotasını yeniden tanıdık bir isme kırdı. Sarı-kırmızılıların, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Noa Lang için Napoli'ye 25 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Leao olmayınca rota tanıdık isme kırıldı
Emre Şen
Noa Lang

Noa Lang

HOL Hollanda
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattına dev bir takviye yapmak adına yürüttüğü Rafael Leão operasyonunda görüşmelerin tıkanması üzerine alternatif ismi devreye soktu. Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadrosunda kiralık olarak yer alan Napoli'nin Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı yeniden gündemine aldı.

NAPOLI İLE İLK TEMAS KURULDU: MASADA 25 MİLYON EURO VAR

Galatasaray dan herkesi şaşırtacak transfer! Leao olmayınca rota tanıdık isme kırıldı 1

İtalyan basınında yer alan habere göre (Calciomercato); Galatasaray yönetimi, Noa Lang transferini bitirmek amacıyla Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile resmi görüşmelere başladı.

Gazeteci Alfredo Pedullà'nın aktardığı detaylara göre ise sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin 27 yaşındaki oyuncu için talep ettiği 25 milyon Euro seviyesindeki bonservis bedeline yakın bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Transferin doğrudan bonservis ödemesiyle ya da zorunlu satın alma maddeli kiralama formülüyle tamamlanabileceği kaydedildi. Napoli'nin ise Lang'ın satışından elde edilecek geliri kadrosuna katacağı yeni santrfor transferinde kullanmayı hedeflediği aktarıldı.

TAKIMI VE LİGİ YAKINDAN TANIYOR

Galatasaray dan herkesi şaşırtacak transfer! Leao olmayınca rota tanıdık isme kırıldı 2

2025-26 sezonunun ara transfer döneminde Napoli'den kiralanan Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 19 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Süper Lig'de 3 asist yapan Hollandalı sol kanat, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı kaydettiği 2 golle unutulmaz bir performansa imza atmıştı. Adaptasyon sorunu bulunmayan yıldız futbolcu için kulüpler arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barcelona yeni sezona bomba gibi başladı!Barcelona yeni sezona bomba gibi başladı!
Tüm İspanya Enes Ünal'ı konuşuyor! Durdurulamaz güç haline geldiTüm İspanya Enes Ünal'ı konuşuyor! Durdurulamaz güç haline geldi
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Noa Lang
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.