Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Leao olmayınca rota tanıdık isme kırıldı

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattına dev bir takviye yapmak adına yürüttüğü Rafael Leão operasyonunda görüşmelerin tıkanması üzerine alternatif ismi devreye soktu. Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadrosunda kiralık olarak yer alan Napoli'nin Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı yeniden gündemine aldı.

NAPOLI İLE İLK TEMAS KURULDU: MASADA 25 MİLYON EURO VAR

İtalyan basınında yer alan habere göre (Calciomercato); Galatasaray yönetimi, Noa Lang transferini bitirmek amacıyla Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile resmi görüşmelere başladı.

Gazeteci Alfredo Pedullà'nın aktardığı detaylara göre ise sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin 27 yaşındaki oyuncu için talep ettiği 25 milyon Euro seviyesindeki bonservis bedeline yakın bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Transferin doğrudan bonservis ödemesiyle ya da zorunlu satın alma maddeli kiralama formülüyle tamamlanabileceği kaydedildi. Napoli'nin ise Lang'ın satışından elde edilecek geliri kadrosuna katacağı yeni santrfor transferinde kullanmayı hedeflediği aktarıldı.

TAKIMI VE LİGİ YAKINDAN TANIYOR

2025-26 sezonunun ara transfer döneminde Napoli'den kiralanan Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 19 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Süper Lig'de 3 asist yapan Hollandalı sol kanat, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı kaydettiği 2 golle unutulmaz bir performansa imza atmıştı. Adaptasyon sorunu bulunmayan yıldız futbolcu için kulüpler arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.